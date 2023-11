Starmania 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement, 27 décembre 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Starmania, véritable événement culturel, débarque au Dôme du 27 au 29 décembre 2024 !.

2024-12-27 20:00:00 fin : 2024-12-27 . EUR.

48 avenue de Saint­-Just Le Dôme

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Starmania, a true cultural event, arrives at the Dôme from December 27 to 29, 2024!

Starmania, un auténtico acontecimiento cultural, llega al Dôme del 27 al 29 de diciembre de 2024

Starmania, ein echtes Kulturereignis, kommt vom 27. bis 29. Dezember 2024 in den Dome!

Mise à jour le 2023-11-14 par Ville de Marseille