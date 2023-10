Casse-Noisette – Ballet et Musique Classique 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement Casse-Noisette – Ballet et Musique Classique 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement, 18 décembre 2024, Marseille 4e Arrondissement. Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône Découvrez la magie de Noël avec le chef d’oeuvre atemporel de Tchaïkovski !.

2024-12-18 20:00:00 fin : 2024-12-18 . EUR.

48 avenue de Saint­-Just Le Dôme

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the magic of Christmas with Tchaikovsky’s timeless masterpiece! Descubra la magia de la Navidad con la obra maestra atemporal de Tchaikovsky Erleben Sie den Zauber der Weihnacht mit Tschaikowskys zeitlosem Meisterwerk! Mise à jour le 2023-10-18 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu 48 avenue de Saint­-Just Adresse 48 avenue de Saint­-Just Le Dôme Ville Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement latitude longitude 43.315338;5.404356

48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 4e arrondissement/