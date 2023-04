Je vais t’aimer 48 avenue de Saint­-Just, 4 avril 2024, Marseille 4e Arrondissement.

« Je vais t’aimer » est le spectacle évènement qui réunit toutes les générations. Rendez-vous jeudi 4 avril 2024 au Dôme de Marseille !.

2024-04-04 à 20:00:00 ; fin : 2024-04-04 . EUR.

48 avenue de Saint­-Just Le Dôme

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Je vais t’aimer » is the show event that brings together all generations. See you on Thursday, April 4, 2024 at the Dôme in Marseille!

« Je vais t’aimer » es el espectáculo-evento que reúne a todas las generaciones. ¡Nos vemos el jueves 4 de abril de 2024 en el Dôme de Marsella!

« Je vais t’aimer » ist die Event-Show, die alle Generationen vereint. Wir sehen uns am Donnerstag, den 4. April 2024, im Dôme in Marseille!

Mise à jour le 2023-03-09 par Ville de Marseille