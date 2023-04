Grand Corps Malade 48 avenue de Saint­-Just, 19 mars 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Grand Corps Malade vous donne rendez-vous le 19 mars 2024 sur la scène du Dôme..

2024-03-19 à 20:00:00 ; fin : 2024-03-19 . EUR.

48 avenue de Saint­-Just Le Dôme

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Grand Corps Malade will be on stage at the Dôme on March 19, 2024.

Grand Corps Malade estará en escena en el Dôme el 19 de marzo de 2024.

Grand Corps Malade lädt Sie am 19. März 2024 auf die Bühne des Dôme ein.

Mise à jour le 2023-02-09 par Ville de Marseille