STAR ACADEMY 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement, 17 mars 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La STAR ACADEMY revient pour une nouvelle saison sur les écrans…mais aussi sur scène dès mars 2024 !.

2024-03-17 18:00:00 fin : 2024-03-17 . .

48 avenue de Saint­-Just Le Dôme

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The STAR ACADEMY returns for a new season on screens? and on stage from March 2024!

La ACADEMIA DE LAS ESTRELLAS regresa para una nueva temporada en la gran pantalla… ¡pero también en los escenarios a partir de marzo de 2024!

Die STAR ACADEMY kehrt für eine neue Saison auf die Bildschirme zurück?und ab März 2024 auch auf die Bühne!

Mise à jour le 2023-11-03 par Ville de Marseille