Les 10 Commandements – L'Envie d'Aimer
48 avenue de Saint­-Just
Marseille 4e Arrondissement, 14 décembre 2023

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

À l’occasion du 25e anniversaire du chef d’œuvre musical de Pascal Obispo, « Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer » arrive sur scène en 2024 dans une nouvelle version pour une grande tournée exceptionnelle. Rendez-vous au Dôme le.

2023-12-14

48 avenue de Saint­-Just Le Dôme

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To mark the 25th anniversary of Pascal Obispo?s musical masterpiece, « Les 10 Commandements, l?Envie d?Aimer » arrives on stage in 2024 in a new version for an exceptional grand tour. Rendezvous at the Dôme on

Con motivo del 25 aniversario de la obra maestra musical de Pascal Obispo, « Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer » sube al escenario en 2024 en una nueva versión para una gran gira única. Nos vemos en el Dôme el

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Pascal Obispos musikalischem Meisterwerk « Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer » kommt 2024 eine neue Version auf die Bühne und geht auf eine große, außergewöhnliche Tournee. Besuchen Sie den Dôme am

