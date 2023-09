Arena Goliath MMA 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement, 13 octobre 2023, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Dôme sera le théâtre de combats amateurs d’exception. Ces athlètes déterminés sont prêts à en découdre pour montrer leur talent et leur passion pour le MMA (arts martiaux mixtes)..

2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

48 avenue de Saint­-Just Le Dôme

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Dôme will be the scene of exceptional amateur fights. These determined athletes are ready to showcase their talent and passion for MMA (mixed martial arts).

El Dôme será el escenario de unos combates amateurs excepcionales. Estos decididos atletas están dispuestos a demostrar su talento y su pasión por las MMA (artes marciales mixtas).

Der Dome wird Schauplatz außergewöhnlicher Amateurkämpfe sein. Diese entschlossenen Athleten sind bereit, ihr Talent und ihre Leidenschaft für MMA (Mixed Martial Arts) unter Beweis zu stellen.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille