Notre-Dame de Paris 48 avenue de Saint­-Just, 22 juin 2023, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le spectacle musical qu’on ne présente plus !.

2023-06-22 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-22 . EUR.

48 avenue de Saint­-Just Le Dôme

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The musical show that needs no introduction!

El musical que no necesita presentación

Das Musical, das man nicht mehr vorstellen muss!

Mise à jour le 2023-05-22 par Ville de Marseille