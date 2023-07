Fraysetoch’ 9ème édition 48 Avenue de Lignan Fargues-Saint-Hilaire, 20 juillet 2023, Fargues-Saint-Hilaire.

Fargues-Saint-Hilaire,Gironde

Le Fraysetoch’ revient pour la 9ème année ! Au programme de ce festival, du théâtre de rue, de la musique rock, des DJ, de la musique latine, il y en aura pour les goûts. Pendant ces 4 jours, vous pourrez assister gratuitement aux concerts et participer aux animations diverses. Pour les grands noms : Le Trottoir, Zocco Baia, Cie Cirkulez, Valjean, AKM, Duende.

Jeudi : concours culinaire, théâtre d’improvisation, spectacle pyrotechnique, suivis d’une animation musicale avec un DJ.

Vendredi : ambiance pop, rock et musique du monde sur la scène.

Samedi : théâtre de rue et clown, concerts de folk, musique du monde et latine.

Dimanche : balade naturaliste à 11h, brunch musical, concert folk et théâtre pour terminer le week-end.

2023-07-20

48 Avenue de Lignan Domaine de la Frayse

Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Fraysetoch’ is back for its 9th year! The festival program includes street theater, rock music, DJs, Latin music – there’s something for everyone. Over the 4 days, you’ll be able to attend free concerts and take part in a variety of activities. For the big names: Le Trottoir, Zocco Baia, Cie Cirkulez, Valjean, AKM, Duende.

Thursday: culinary competition, improvisational theater, fireworks show, followed by musical entertainment with a DJ.

Friday: pop, rock and world music on stage.

Saturday: street theater and clowning, folk, world and Latin music concerts.

Sunday: nature walk at 11 a.m., musical brunch, folk concert and theater to round off the weekend.

El Fraysetoch vuelve por novena vez El programa de este festival incluye teatro de calle, música rock, DJs, música latina… hay para todos los gustos. Durante 4 días, podrá asistir a conciertos gratuitos y participar en numerosas actividades. Los grandes nombres: Le Trottoir, Zocco Baia, Cie Cirkulez, Valjean, AKM, Duende.

Jueves: concurso culinario, teatro de improvisación, espectáculo de fuegos artificiales, seguido de animación musical con un DJ.

Viernes: pop, rock y músicas del mundo en escena.

Sábado: teatro de calle y payasos, conciertos de música folk, del mundo y latina.

Domingo: paseo por la naturaleza a las 11h, brunch musical, concierto folk y teatro para completar el fin de semana.

Das Fraysetoch’ kehrt im neunten Jahr zurück! Auf dem Programm dieses Festivals stehen Straßentheater, Rockmusik, DJs, lateinamerikanische Musik – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Während dieser vier Tage können Sie kostenlos Konzerte besuchen und an verschiedenen Animationen teilnehmen. Zu den großen Namen gehören: Le Trottoir, Zocco Baia, Cie Cirkulez, Valjean, AKM, Duende.

Donnerstag: Kochwettbewerb, Improvisationstheater, Pyrotechnik-Show, gefolgt von musikalischer Unterhaltung mit einem DJ.

Freitag: Pop-, Rock- und Weltmusikstimmung auf der Bühne.

Samstag: Straßentheater und Clown, Konzerte mit Folk, Welt- und Latinmusik.

Sonntag: Naturkundliche Wanderung um 11 Uhr, musikalischer Brunch, Folkkonzert und Theater zum Abschluss des Wochenendes.

