Akimatsuri, la Fête de l’Automne 48 Av. Clot Bey Marseille 8e Arrondissement, 30 septembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Découverte de la culture nippone à l’occasion de la Fête de l’automne, ou « Akimatsuri »..

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

48 Av. Clot Bey Jardin Botanique du Parc Borély

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discovery of the Japanese culture on the occasion of the Autumn Festival, or « Akimatsuri ».

Descubra la cultura japonesa durante el Festival de Otoño o « Akimatsuri ».

Entdecken Sie die japanische Kultur anlässlich des Herbstfestes oder « Akimatsuri ».

Mise à jour le 2023-09-12 par Ville de Marseille