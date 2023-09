Festival du Film de voyage et d’aventure 48-50 rue des Pins Vichy, 10 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

4 soirées projections suivies d’un apéritif débat en présence des réalisateurs.

2023-10-10 18:00:00 fin : 2023-10-13 22:00:00. .

48-50 rue des Pins Résidence Domitys La Fontaine du Roy (salle de restaurant)

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



4 evening screenings followed by an aperitif discussion in the presence of the directors

4 proyecciones nocturnas seguidas de un aperitivo-debate en presencia de los directores

4 Abendvorführungen mit anschließender Aperitif-Diskussion in Anwesenheit der Regisseure

