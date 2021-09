47Ter + Lylice / Kaipy / Kelly Carpaye La CLEF, 7 octobre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

La CLEF, le jeudi 7 octobre à 20:30

Ne pas être comme les autres. C’est la voie choisie par **47Ter** dont le nouvel album (“Légende”) témoigne d’un éclectisme rafraichissant. Le rap, c’est la nouvelle pop “et si nous on peut être les acteurs de ce changement, c’est merveilleux”. “Légende” porte la griffe 47Ter, un mix de spleen adolescent, d’accélérations rapologiques et de mélodies faites pour être reprises par la foule des fans en concert. Pierre, Paul, Miguel et Blaise sont de retour à La CLEF après y avoir préparé leur spectacle à plusieurs reprises… On y retrouve leur éclectisme rafraichissant, celui d’un groupe en pleine expansion, ne s’interdisant rien. Les supporters du trio yvelinois les attendent de pied ferme, mais les 3 amis sont prêts à séduire un très large public tout en gardant une humilité qui tranche agréablement avec l’égo surdimensionné de tant d’autres. [www.facebook.com/47Ter](http://www.facebook.com/47Ter) [[https://youtu.be/lsj6wZ5Kil8](https://youtu.be/lsj6wZ5Kil8)](https://youtu.be/lsj6wZ5Kil8) Nous avons proposé à 3 musiciennes dont les itinéraires se croisent fréquemment, d’ouvrir à leur guise ce concert : **Lylice** est une rappeuse qui navigue entre les flows, les époques, et les M de Montreuil et Marseille depuis 2016. Son premier EP “Farouche” révèle “une plume trempée dans l’essence, une allumette trempée dans l’encre”. **Kaipy**, jeune rappeuse à la voix rauque, nous emmène à la découverte de son univers accompagnée en live d’un batteur, passant de l’Old School à la trap en explorant ces styles avec une énorme énergie. Prestance solaire, textes lunaires, sur scène comme dans l’espace, **Kelly Carpaye** flotte sur ses mélodies : autrice, interprète, compositrice, elle nous emmène avec sa guitare visiter sa planète. [www.facebook.com/LyliceMC](http://www.facebook.com/LyliceMC) [www.facebook.com/kaipygdf](http://www.facebook.com/kaipygdf) [www.facebook.com/kellycarpayemusique](http://www.facebook.com/kellycarpayemusique)

22€ plein / 18€ adhérent CLEF / 18€ jeune (-26 ans) / 12€ jeune adhérent CLEF (-26 ans)

Joli parcours des 3 copains de Bailly (78870) depuis leurs premières répétitions à La CLEF. Leur rap/pop nourri de second degré leur a ouvert les plus grandes scènes de France !

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



