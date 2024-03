47TER ET JOSEPH KAMEL L’INDEX Chamonix Mont Blanc, samedi 6 juillet 2024.

Une nouvelle saison culturelle en plein air au pied du Mont Blanc ! Notre équipe à une nouvelle fois redoublée d’efforts afin de faire vibrer la culture de la vallée de Chamonix en invitant vos artistes préférés ! Nous sommes heureux d’inviter les révélations françaises de ces dernières années 47TER & Joseph Kamel dans le bois du bouchet ! ———————————————?? INFORMATIONS IMPORTANTES ???? SAMEDI 6 JUILLET 2024?? 18H – 22H ????? ?? ACCÈS PIÉTON & VÉLO UNIQUEMENT ?? ?? ACCÈS EN VOITURE STRICTEMENT INTERDIT DANS LE BOIS DU BOUCHET ??? PARKINGS CONSEILLÉS : MEDIATHEQUE, TENNIS, PLACE MONT BLANC, CORZOLLET??? LES CONCERTS SONT MAINTENUS EN CAS DE PLUIE Veuillez prévoir des vêtements imperméables car les parapluies sont non autorisés. S’il s’agit d’un orage, L’Index peut décider d’annuler ou reporter le concert (décision prise à la dernière minute), vous êtes dans cette situation remboursés.?? UN STAND DE PREMIERS SECOURS & PRÉVENTION DES RISQUES EN MILIEU FESTIF EST PRÉSENT?? BAR 100% BIO & LOCAL By LES BRASSEURS SAVOYARDS ?? RESTAURATION RAPIDE 100% LOCALE by L’INDEX CHAMONIX ? ACCES PMR SUR RESERVATION => contact@auraevents.live?? CONCERT DEBOUT UNIQUEMENT ?? TICKET NON NOMINATIF // POSSIBILITÉ DE REVENTE (Attention aux Arnaques) ?? SYSTÈME CASHLESS // CB?? OBJETS DANGEREUX, LIQUIDES & SUBSTANCES ILLICITES INTERDITES // GOURDE VIDE AUTORISÉE?? AUCUN ACTE DE SEXISME, RACISME, HARCELEMENT OU INCITATION A LA HAINE NE SERA TOLÉRÉ LORS DE NOS EVENEMENTS, NOTRE ÉQUIPE SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER LE TICKET DES PERSONNES QUI NE RESPECTERAIENT PAS CES RÈGLES. VEUILLEZ VOUS RAPPROCHER DE L’ORGANISATION SI VOUS RELEVEZ UNE DE CES INCIVILITÉS?? VEUILLEZ PRÉSERVER LE SITE DU BOIS DU BOUCHET & FAVORISER LE COVOITURAGE POUR DES CONCERTS RESPONSABLES ? POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, MERCI DE NOUS CONTACTER UNIQUEMENT PAR EMAIL À L’ADRESSE contact@auraevents.live // AUCUNE DEMANDE NE SERA TRAITÉE PAR TELEPHONE

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-07-06 à 18:00

L’INDEX 309 PROMENADE DES CRÈMERIES 74400 Chamonix Mont Blanc 74