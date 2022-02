47IÈME CONGRES REGIONAL DE LORRAINE Éloyes Éloyes Catégories d’évènement: Éloyes

Éloyes Vosges Éloyes Le club philatélique d’ELOYES organise le 47ieme Congrès Régional de Lorraine à cette occasion, il propose : * une exposition philatélique

* une bourse aux timbres, monnaies, capsules…

* une petite restauration et buvette Entrée gratuite +33 7 52 19 38 45 non

