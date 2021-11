La Ferté Macé La Ferté Macé 61600, La Ferté-Macé 47èmes journées mycologiques La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: 61600

La Ferté Macé 61600 venez à la rencontre des mycologues pour découvrir l’univers des champignons et apprendre à les reconnaitre

Sorties en forêt avec des mycologues le samedi à 14h30 et le dimanche à 9h exposition mycologique et pomologique à la salle Rossolini venez à la rencontre des mycologues pour découvrir l’univers des champignons et apprendre à les reconnaitre

