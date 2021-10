47ème salon des vins – Club des Vignerons Lauréats Bateau Le Paquebot, 19 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 15h à 21h

Le samedi 20 novembre 2021

de 10h à 20h

Le dimanche 21 novembre 2021

de 10h à 18h

gratuit

Vous dégusterez et pourrez acheter à “prix propriété” les vins de 39 vignerons de toute la France. Découvrez également les spécialités du Sud Ouest des Délices d’Amélie (foie gras, confits, magrets…) et l’épicerie fine haute couture de Du Beau Du Bon.

Le Club des Vignerons Lauréats ce sont 39 familles issues de 12 régions viticoles: Languedoc-Roussillon, Bourgogne, Alsace, Cognac, Val de Loire, Champagne, Jura, Côtes du Rhône, Sud-Ouest et Bordeaux, Chaque région viticole française est représentée par plusieurs domaines et produisent des vins de tous les styles : secs, liquoreux, effervescents, mutés ou encore spiritueux…

Vous pourrez cette année encore déguster leurs vins, acheter leurs vins au prix “propriété” et écouter leurs authentiques histoires et anecdotes dans le cadre privilégié de la péniche “Le Paquebot” Quai de Javel ! Découvrez aussi les spécialités du Sud-Ouest (foie gras, magrets, etc) des Délices d’Amélie et l’épicerie fine haute couture de Du Beau Du Bon.

Pour vous faciliter la vie et vous faire passer un bon moment en leur compagnie:

-Venez en transport en commun, vous pourrez repartir légers et vous faire livrer vos vins (retrouvez les tarifs en image) ! Un Partenariat logistique a été mis en place pour vous proposer un service de livraison de vos vins à prix préférentiels.

-Ou Venez en voiture ! Vous pourrez accéder au Quai de Javel et stationner gratuitement sur présentation du carton d’invitation.

-Restez manger avec nous ! Un espace restauration d’appoint, tout aussi délicieux qu’original, vous sera proposé sur les Quais avec La Mer à Boire!

Pour vous inscrire: https://www.helloasso.com/associations/club-des-vignerons-laureats/evenements/salon-des-vins-paris

Pour plus d’informations ou demande d’invitations, n’hésitez pas à nous écrire sur: club@club-vignerons-laureats.com.

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Bateau Le Paquebot Port de Javel Haut Paris 75015

10 : Javel – André Citroën (243m) 10 : Mirabeau (441m) RER C : Javel



Contact :Club des Vignerons Lauréats club@club-vignerons-laureats.com https://www.club-vignerons-laureats.com/ https://www.facebook.com/clubvigneronslaureats/

