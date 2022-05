47ème Journée de l’oignon Trébons Trébons Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Programme : nVendredi 03 Juin 2022 : n21H Concours de Belote / salle polyvalente nSamedi 04 Juin 2022 : n07H30 Concours de pêche n14H00 concours de pétanque en doublette n17H00 atelier créatif avec les 12 couleurs n18H00 concert avec d'un commun accord GRATUIT n22H30 Bal avec EXPERIENCE, GRATUIT nDimanche 05 Juin 2022 : n09H30 marche de 10km n15H30 Concert Plaisant'Swing band n19H00 Grande course de cochons n19H30 Concert avec Cale seche GRATUIT nREPAS : 15€ Le village de Trébons organise chaque année une fête pour célébrer l'oignon de Trébons. nMarche, pétanque,pêche, concerts, course de cochons, fête foraine, animations diverses tout au long du week-end et bien sûr… du poulet ou lapin aux oignons. comite.trebons65@gmail.com +33 6 14 98 23 45

