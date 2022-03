47ème exposition de peintures et sculptures au château de Duras Duras, 9 juillet 2022, Duras.

47ème exposition de peintures et sculptures au château de Duras Duras

2022-07-09 – 2022-09-09

Duras Lot-et-Garonne

EUR 14 14 47ème édition de l’exposition estivale de peintures et sculptures, un rendez-vous incontournable qui rassemble chaque année, dans la monumentale salle de la charpente, plus d’une quarantaine d’artistes amateurs aux inspirations variées et renouvelées.

Vernissage le samedi 9 juillet à 16h.

Remise des prix le samedi 9 septembre à 16h.

Horaires et tarifs château de Duras.

+33 5 33 14 00 38

objectif Duras

Duras

dernière mise à jour : 2022-03-26 par