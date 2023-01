47ème édition de la Course de Côte Chamrousse Chamrousse Office du Tourisme de Chamrousse Chamrousse Catégories d’Évènement: Chamrousse

Isère

47ème édition de la Course de Côte Chamrousse, 19 août 2023, Chamrousse Office du Tourisme de Chamrousse Chamrousse. 47ème édition de la Course de Côte Chamrousse 1600 Route de Chamrousse via Premol route Départementale 111 Chamrousse Isère Route de Chamrousse via Premol Chamrousse 1600

2023-08-19 – 2023-08-20

Route de Chamrousse via Premol Chamrousse 1600

Chamrousse

Isère Chamrousse Cette année 2023 se déroulera la 47ème Course de Côte de Chamrousse.

Elle fait partie des grandes étapes du Championnat de France de la montagne en sport automobile et des véhicules historiques de compétition. acrvm@wanadoo.fr https://monteehistorique-chamrousse.fr/ Route de Chamrousse via Premol Chamrousse 1600 Chamrousse

dernière mise à jour : 2023-01-20 par Office du Tourisme de Chamrousse

Détails Catégories d’Évènement: Chamrousse, Isère Autres Lieu Chamrousse route Départementale 111 Adresse Chamrousse Isère Office du Tourisme de Chamrousse Route de Chamrousse via Premol Chamrousse 1600 Ville Chamrousse Office du Tourisme de Chamrousse Chamrousse lieuville Route de Chamrousse via Premol Chamrousse 1600 Chamrousse Departement Isère

Chamrousse route Départementale 111 Chamrousse Office du Tourisme de Chamrousse Chamrousse Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamrousse-office-du-tourisme-de-chamrousse-chamrousse/

47ème édition de la Course de Côte Chamrousse 2023-08-19 was last modified: by 47ème édition de la Course de Côte Chamrousse Chamrousse route Départementale 111 19 août 2023 Chamrousse Chamrousse 1600 Route de Chamrousse via Premol route Départementale 111 Chamrousse Isère Chamrousse Isère Isère Office du Tourisme de Chamrousse

Chamrousse Office du Tourisme de Chamrousse Chamrousse Isère