47ème Crèche Gilbert Orsini Galerie d’exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret Allauch, samedi 16 novembre 2024.

Classée parmi les plus belles crèches de France, la crèche provençale animée de Gilbert Orsini a accueilli, depuis sa création en 1978, plus d’un million de visiteurs.

Présentée à la galerie du « Vieux-Bassin » à Allauch dans les Bouches-du-Rhône, elle s’étend sur 100m² de décors en lumière noire et est peuplée de 800 santons dont 50 animés (rémouleur, fileuse, cordonnier, menuisier, boulanger…).



-50 santons animés (rémouleur, cordonnier, fileuse, boulanger, berger…) s’activent sous les yeux des visiteurs.

-10 décors de fond représentent les monuments et villages emblématiques de la Provence (Ramatuelle, Gordes, Avignon, Allauch…).

-L’étable en 3D s’ouvre sur l’arrivée des gardians portant la gerbe de riz, la saladelle et le jeune taureau, offrandes symboliques de la Camargue.



Depuis 1978, une centaine de créations personnelles de Gilbert Orsini a vu le jour car chaque année, la crèche s’enrichit de nouveaux santons et nouvelles scènes (potier, santonnier, fondeurs de cloches, souffleur de verre).

Trois nouveaux santons : le poissonnier sur l’âne, la marchande de marmites et le jeune oiseleur rejoignent cette année le petit monde de la crèche d’Allauch.

Du réveil des bergers à l’étable de la Nativité, les enfants découvrent avec intérêt les métiers d’antan et les adultes retrouvent leur âme d’enfant. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-16

fin : 2025-01-26

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@allauch.com

L'événement 47ème Crèche Gilbert Orsini Allauch a été mis à jour le 2024-04-10