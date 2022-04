47ème course de côte de Sancerre Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

47ème course de côte de Sancerre Sancerre, 5 juin 2022, Sancerre. 47ème course de côte de Sancerre Sancerre

2022-06-05 08:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Sancerre Cher Passionné de sport automobile ?

Participez à la 47e course de côte de Sancerre proposée par l’ASA Centre et l’Écurie Jacques Coeur.

Compétition comptant pour la Coupe de France de la Montagne.

Samedi : Essais non chronométrés de 15h30 à 18h30.

Dimanche : Essais à partir de 8h00.

Début des courses en 3 montées à partir de 10h45.

Parcours de 1760m avec une pente moyenne de 2,8 % sur la D920

Buvette et petite restauration sur place. 47e Course de Côte régionale de Sancerre organisée par l’ASA Centre et l’Écurie Jacques Cœur pour voitures MODERNES, VHC & VHRS. +33 6 37 64 08 25 Passionné de sport automobile ?

Participez à la 47e course de côte de Sancerre proposée par l’ASA Centre et l’Écurie Jacques Coeur.

Compétition comptant pour la Coupe de France de la Montagne.

Samedi : Essais non chronométrés de 15h30 à 18h30.

Dimanche : Essais à partir de 8h00.

Début des courses en 3 montées à partir de 10h45.

Parcours de 1760m avec une pente moyenne de 2,8 % sur la D920

Buvette et petite restauration sur place. ©JeanpierreSignoret

Sancerre

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville Sancerre Departement Cher

Sancerre Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre/

47ème course de côte de Sancerre Sancerre 2022-06-05 was last modified: by 47ème course de côte de Sancerre Sancerre Sancerre 5 juin 2022 cher Sancerre

Sancerre Cher