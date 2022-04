47ème anniversaire de l’Amicale Laïque de Tournon-d’Agenais Tournon-d’Agenais Tournon-d'Agenais Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tournon-d'Agenais

47ème anniversaire de l’Amicale Laïque de Tournon-d’Agenais Tournon-d’Agenais, 14 mai 2022, Tournon-d'Agenais. 47ème anniversaire de l’Amicale Laïque de Tournon-d’Agenais Tournon-d’Agenais

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14

Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne 8 8 EUR Anniversaire 47 ans !

9h30 : randonnée accompagnée 8 km.

De 14h à 15h30 : badminton

De 15h30 à 17h : basket au gymnase.

19h : théâtre, Comédie “Marcel c’est moi” à la salle de l’Abescat, entrée au chapeau suivi d’un apéritif offert sous la halle.

20h30 : repas jambon braisé à la salle des fêtes. Amenez vos couverts. 9h30 : randonnée accompagnée 8 km.

De 14h à 15h30 : badminton

De 15h30 à 17h : basket au gymnase.

19h : théâtre, Comédie “Marcel c’est moi” à la salle de l’Abescat, entrée au chapeau suivi d’un apéritif offert sous la halle.

20h30 : repas jambon braisé à la salle des fêtes. Amenez vos couverts. Anniversaire 47 ans !

9h30 : randonnée accompagnée 8 km.

De 14h à 15h30 : badminton

De 15h30 à 17h : basket au gymnase.

19h : théâtre, Comédie “Marcel c’est moi” à la salle de l’Abescat, entrée au chapeau suivi d’un apéritif offert sous la halle.

20h30 : repas jambon braisé à la salle des fêtes. Amenez vos couverts. Fumel Vallée du Lot

Tournon-d’Agenais

dernière mise à jour : 2022-04-05 par OT Fumel – Vallée du Lot

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tournon-d'Agenais Autres Lieu Tournon-d'Agenais Adresse Ville Tournon-d'Agenais lieuville Tournon-d'Agenais Departement Lot-et-Garonne

47ème anniversaire de l’Amicale Laïque de Tournon-d’Agenais Tournon-d’Agenais 2022-05-14 was last modified: by 47ème anniversaire de l’Amicale Laïque de Tournon-d’Agenais Tournon-d’Agenais Tournon-d'Agenais 14 mai 2022 Lot-et-Garonne Tournon-d'Agenais

Tournon-d'Agenais Lot-et-Garonne