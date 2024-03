47e Foire aux boudins Saint-Dizier-Masbaraud, dimanche 10 mars 2024.

47e Foire aux boudins Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

L’AEL vous propose sa foire au boudin !

Au programme

Marché Artisanal et Producteurs. Elction Miss et Mister carnaval avec défilé dans les rues, départ à 14h30.

Repas du midi charcuterie, pâté de pommes de terre et boudin, salade, fromage, tarte aux pommes. Réservation avant le 6 mars.

A 16h gouter offert aux enfants participants au carnaval.

Tombola 2€ (mesure boudin et pesé jambon) 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10

Salle des fêtes

Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine

L’événement 47e Foire aux boudins Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Creuse Sud Ouest