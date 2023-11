Goûter au coin du feu aux Jardins de Coppélia 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie, 18 décembre 2023, Pennedepie.

Pennedepie,Calvados

Jeux de société et coloriages au coin du feu.

Un cupcake fait maison, et une boisson chaude (ou un jus).

(hors 24,25 et 31 Décembre).

Vendredi 2023-12-18 16:00:00 fin : 2024-01-07 17:30:00. .

478 Route du Bois du Breuil

Pennedepie 14600 Calvados Normandie



Board games and coloring by the fire.

A homemade cupcake, and a hot drink (or juice)

Juegos de mesa y colorear junto al fuego.

Una magdalena casera y una bebida caliente (o zumo).

(excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre)

Gesellschaftsspiele und Ausmalen am Kamin.

Ein selbstgebackener Cupcake und ein heißes Getränk (oder Saft).

(außer 24,25 und 31 Dezember)

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité