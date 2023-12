Atelier patisserie parent/enfant au Capucine 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie, 4 décembre 2023, Pennedepie.

Pennedepie,Calvados

Au programme :

✨Préparation de plusieurs cookies

✨Décoration de vos cookies avec plusieurs choix de garnitures, selon vos goûts!!

✨Goûter au coin du feu avec une boisson chaude

✨Repartez avec votre diplôme de pâtissier ‍

✨…Et une photo souvenir

Et pour un moment de partage à la maison, repartez avec votre boîte pour faire découvrir vos cookies à toute la famille!!

Au restaurant Le Capucine.

2023-12-13 15:00:00 fin : 2023-12-13 16:30:00. .

478 Route du Bois du Breuil

Pennedepie 14600 Calvados Normandie



On the program?

preparation of several cookies

decorate your cookies with a choice of toppings to suit your taste!

snack by the fire with a hot drink

leave with your pastry diploma?

and a souvenir photo

And for a moment of sharing at home, take home your own box to share your cookies with the whole family!

At Le Capucine restaurant

¿En el programa?

preparar varias galletas

decora tus galletas con los ingredientes que más te gusten

merendar junto al fuego con una bebida caliente

volver a casa con su diploma de pastelero?

y una foto de recuerdo

Y para compartir un momento en casa, ¡vete con tu propia caja para compartir tus galletas con toda la familia!

En el restaurante Le Capucine

Auf dem Programm stehen?

zubereitung von mehreren Cookies

dekorieren Sie Ihre Cookies mit verschiedenen Füllungen, ganz nach Ihrem Geschmack!

ein kleiner Snack am Lagerfeuer mit einem heißen Getränk

gehen Sie mit Ihrem Konditordiplom nach Hause…

? und einem Erinnerungsfoto

Und für einen gemeinsamen Moment zu Hause nehmen Sie Ihre Schachtel mit nach Hause, um Ihre Kekse der ganzen Familie zu präsentieren!

Im Restaurant Le Capucine

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Honfleur-Beuzeville