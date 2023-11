Atelier création de couronne éco-responsable 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie, 6 décembre 2023, Pennedepie.

Pennedepie,Calvados

Au programme :

✨Balade dans la forêt du bois du Breuil avec Antoine pour ramasser les branchages pour fabriquer sa propre couronne

✨Retour au manoir avec une boisson chaude

✨Création et décoration de votre couronne ✂️

✨Dégustation d’une pause gourmande

Et en plus, repartez avec votre couronne pour décorer votre chez vous pour les fêtes!.

2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 16:30:00. .

478 Route du Bois du Breuil

Pennedepie 14600 Calvados Normandie



On the program?

a stroll through the Bois du Breuil forest with Antoine to gather branches to make your own wreath?

return to the manor house with a hot drink

create and decorate your own wreath ?

enjoy a gourmet break?

And what’s more, you’ll leave with your own wreath to decorate your home for the holidays!

¿En el programa?

un paseo por el bosque Bois du Breuil con Antoine para recoger ramas con las que confeccionar su propia corona de flores ?

regreso a la casa solariega con una bebida caliente

cree y decore su propia corona

disfrute de una pausa gastronómica?

Y además, ¡se irá a casa con su propia corona para decorar su hogar durante las fiestas!

Auf dem Programm stehen ?

spaziergang durch den Wald Bois du Breuil mit Antoine, um Zweige für die Herstellung eines eigenen Kranzes zu sammeln?

rückkehr zum Herrenhaus mit einem heißen Getränk?

kreieren und dekorieren Sie Ihren Kranz?

verkostung einer leckeren Pause?

Und nehmen Sie Ihren Kranz mit nach Hause, um Ihr Zuhause für die Feiertage zu dekorieren!

Mise à jour le 2023-11-17 par Calvados Attractivité