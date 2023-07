Soirées d’été aux Jardins de Coppélia 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie, 20 juillet 2023, Pennedepie.

Pennedepie,Calvados

Découvrez les soirées d’été aux Jardins de Coppélia, un rendez-vous convivial pour passer de bons moments cet été.☀️

Rendez-vous tous les jeudis du 13 juillet au 31 aout à partir de 19h30 pour un dîner barbecue gastronomique face à la mer rythmé par un groupe de jazz..

2023-07-20 19:30:00 fin : 2023-07-20 . .

478 Route du Bois du Breuil

Pennedepie 14600 Calvados Normandie



Discover the summer evenings at Les Jardins de Coppélia, a convivial rendezvous for good times this summer…?

Join us every Thursday from July 13 to August 31 from 7.30pm for a gourmet barbecue dinner overlooking the sea, accompanied by a jazz band?

Descubra las veladas estivales en Les Jardins de Coppélia, un lugar de convivencia para pasar un buen rato este verano?

Acompáñenos todos los jueves del 13 de julio al 31 de agosto a partir de las 19:30 h para disfrutar de una cena gastronómica a la barbacoa con vistas al mar, acompañada de una banda de jazz..

Entdecken Sie die Sommerabende in den Jardins de Coppélia, ein geselliges Treffen, um diesen Sommer eine gute Zeit zu verbringen…?

Vom 13. Juli bis zum 31. August findet jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr ein Grillabend mit gastronomischen Spezialitäten und Blick aufs Meer statt, begleitet von einer Jazzband

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité