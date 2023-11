Portes Ouvertes Beaujolais Nouveau 2023 478 Chemin de Champ-Fleury Marcy Catégories d’Évènement: Marcy

Rhône Portes Ouvertes Beaujolais Nouveau 2023 478 Chemin de Champ-Fleury Marcy, 18 novembre 2023, Marcy. Marcy,Rhône Découverte du Beaujolais Nouveau 2023

– Dégustation des Beaujolais, Bourgogne, Crémants de Bourgogne

– Miel

– Peinture sur toile.

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 19:00:00. .

478 Chemin de Champ-Fleury

Marcy 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Discover Beaujolais Nouveau 2023

– Tasting of Beaujolais, Bourgogne, Crémants de Bourgogne

– Honey

– Painting on canvas Descubra el Beaujolais Nouveau 2023

– Degustación de Beaujolais, Borgoña y Crémants de Bourgogne

– Miel

– Pintura sobre lienzo Entdeckung des Beaujolais Nouveau 2023

– Verkostung von Beaujolais, Burgunder und Crémants de Bourgogne

– Honig

– Malerei auf Leinwand Mise à jour le 2023-11-12 par Destination Beaujolais Détails Catégories d’Évènement: Marcy, Rhône Autres Lieu 478 Chemin de Champ-Fleury Adresse 478 Chemin de Champ-Fleury Ville Marcy Departement Rhône Lieu Ville 478 Chemin de Champ-Fleury Marcy latitude longitude 45.910033;4.671403

478 Chemin de Champ-Fleury Marcy Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcy/