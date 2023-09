Escapade culturelle à la Croix de Fer 474 Av. Maryse Bastié Cahors, 16 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Déambulation spectaculaire à la tombée de la nuit dans le quartier de la Croix de Fer. Rendez-vous à la Maison du citoyen à partir de 18h00. Départ 18h30 pour un retour vers 19h45 pour se réchauffer et se régaler autour du four à pain allumé pour l’occasion.

Réservation conseillée au 05.65.20.88.60 ou dans les centres sociaux.

2023-12-16 18:30:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

474 Av. Maryse Bastié Maison du citoyen de la Croix de Fer

Cahors 46000 Lot Occitanie



Spectacular stroll at dusk in the Croix de Fer district. Meet at Maison du Citoyen from 6:00 pm. Departure at 6.30pm and return around 7.45pm to warm up and feast around the bread oven lit for the occasion.

Reservations recommended on 05.65.20.88.60 or at social centers

Un espectacular paseo al atardecer por el barrio de la Croix de Fer. Cita en la Maison du citoyen a partir de las 18.00 h. Salida a las 18.30 h y regreso hacia las 19.45 h para calentarse y darse un festín alrededor del horno de pan encendido para la ocasión.

Se recomienda reservar en el 05.65.20.88.60 o en los centros sociales

Spektakuläre Wanderung bei Einbruch der Dunkelheit durch das Viertel Croix de Fer. Treffpunkt: ab 18.00 Uhr am Bürgerhaus. Abfahrt 18:30 Uhr, Rückkehr gegen 19:45 Uhr, um sich aufzuwärmen und um den für diesen Anlass angezündeten Brotbackofen herum zu schlemmen.

Reservierungen werden unter 05.65.20.88.60 oder in den Sozialzentren empfohlen

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Cahors – Vallée du Lot