Un Marché de Noël pas comme les autres ! 470 chemin des Blanchards Chabeuil, 17 décembre 2023 10:00, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Le Bois des Utopies vous accueille pour sa 5ème édition du Marché de Noël, accessible pour petits et grands, de 0 à 100 ans !.

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

470 chemin des Blanchards Le Bois de l’Utopie

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le Bois des Utopies welcomes you to its 5th edition of the Christmas Market, accessible to young and old, from 0 to 100 years old!

El Bois des Utopies le da la bienvenida a su 5ª edición del Mercado de Navidad, accesible a grandes y pequeños, ¡de 0 a 100 años!

Der Bois des Utopies begrüßt Sie zu seiner 5. Ausgabe des Weihnachtsmarktes, der für Groß und Klein, von 0 bis 100 Jahren zugänglich ist!

