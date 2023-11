LA ROUTE DES CRÈCHES À VITTONCOURT 47 rue Principale Vittoncourt, 10 décembre 2023, Vittoncourt.

Vittoncourt,Moselle

La crèche, traditionnelle avec une note contemporaine, est réalisée chaque année par des bénévoles de la paroisse. Elle représente la scène de la nativité avec une décoration à base de sapin de la forêt communale (offert généreusement par le garde forestier). La crèche a été confectionnée par Éric et ses deux fils jumeaux Brice et Damien. D’autres paroissiens ont apporté leurs contributions au niveau de la décoration de la crèche et illumination de l’église. Devant cette remarquable réalisation on retrouve son âme d’enfant et la magie de Noël qui nous manque tant en ce moment si rude. Ainsi dans l’église tout porte à la magie, aux rêves, et au recueillement.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2024-01-07 17:00:00. 0 EUR.

47 rue Principale

Vittoncourt 57580 Moselle Grand Est



The nativity scene, traditional with a contemporary twist, is created each year by volunteers from the parish. It depicts the Nativity scene, decorated with fir from the local forest (generously donated by the forest ranger). The crib was made by Éric and his twin sons Brice and Damien. Other parishioners contributed to the decoration of the crib and the illumination of the church. In the face of this remarkable achievement, we rediscover our childlike spirit and the magic of Christmas, which we miss so much in these harsh times. The church is the perfect setting for magic, dreams and contemplation.

El belén, tradicional con un toque contemporáneo, es confeccionado cada año por voluntarios de la parroquia. Representa la escena de la Natividad, decorada con abetos del bosque local (generosamente donados por el guarda forestal). La cuna fue hecha por Éric y sus hijos gemelos Brice y Damien. Otros feligreses contribuyeron a la decoración del belén y a la iluminación de la iglesia. Ante este notable logro, redescubrimos nuestro espíritu infantil y la magia de la Navidad, que tanto echamos de menos en esta época del año. La iglesia es el escenario perfecto para la magia, los sueños y la contemplación.

Die Krippe, eine traditionelle Krippe mit einer zeitgenössischen Note, wird jedes Jahr von Freiwilligen der Gemeinde angefertigt. Sie stellt die Szene der Geburt Christi mit einer Dekoration aus Tannenholz aus dem Gemeindewald dar (großzügig vom Förster gespendet). Die Krippe wurde von Eric und seinen beiden Zwillingssöhnen Brice und Damien angefertigt. Weitere Gemeindemitglieder trugen zur Dekoration der Krippe und zur Beleuchtung der Kirche bei. Angesichts dieser bemerkenswerten Leistungen findet man seine Kinderseele und den Zauber von Weihnachten wieder, der uns in dieser rauen Zeit so sehr fehlt. Die Kirche ist ein Ort der Magie, der Träume und der Besinnung.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE