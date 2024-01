Jenny fait son cinéma ! Saison 2 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac, samedi 10 février 2024.

Jenny fait son cinéma ! Saison 2 L’Isle-d’Espagnac Charente

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Et si on vous proposait de plonger au cœur de vos films préférés le temps d’une soirée, oseriez-vous ? C’est ce que vous proposera Jenny et son fidèle assistant au théâtre On Stage !

47 rue Parmentier

L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine theatre.onstage16@gmail.com



