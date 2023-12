Concert de Najma 47 rue Lamy Thiviers Catégories d’Évènement: Dordogne

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09 Des arabesques cuivrées qui jaillissent d’un sax électrique compteur d’histoire, sur un groove électro rock.

Bienvenue dans l’univers de Najma!.

47 rue Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

