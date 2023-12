Café littéraire 47 rue Lamy Thiviers, 16 janvier 2024, Thiviers.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 18:00:00

fin : 2024-01-16 20:00:00

LeT’chat Kafé de Janvier : café littéraire mensuel au Chat’Pline

Thème du mois : les débuts et les fins / Organisation : association ACTHiV et le Chat’Pline.

47 rue Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



