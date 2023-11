Le réveillon solidaire 47 rue Lamy Thiviers, 31 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Vous êtes seul(e) ce jour là ou vous êtes une bande d’amis mais vous ne savez pas quoi faire?

Venez nous voir, apportez à manger si vous le souhaitez et nous fournirons la musique! (et les couverts).

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

47 rue Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Are you alone that day or are you a bunch of friends but don’t know what to do?

Come and see us, bring some food if you want and we will provide the music (and the cutlery)

¿Estás solo ese día o tienes un grupo de amigos pero no sabes qué hacer?

Ven a vernos, trae algo de comida si quieres y nosotros ponemos la música (y los cubiertos)

Du bist an diesem Tag allein oder eine Gruppe von Freunden, aber du weißt nicht, was du tun sollst?

Kommen Sie vorbei, bringen Sie etwas zu essen mit, wenn Sie möchten, und wir sorgen für die Musik (und das Besteck)

Mise à jour le 2023-11-22 par Isle-Auvézère