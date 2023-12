Atelier écriture de chansons 47 rue Lamy Thiviers, 12 décembre 2023 19:30, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

✍️ A vos plumes, sourires et imaginations :

Ecrire un texte de chanson n’est pas aussi simple que nous pourrions l’imaginer. Si l’expérience vous tente, il vous sera présenté des exercices destinés à stimuler l’imagination, à jouer avec les mots et les idées dans le but d’écrire ces petits joyaux..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 21:30:00. .

47 rue Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



?? To your pens, smiles and imaginations:

Writing a song text is not as simple as we might imagine. If you are interested in the experience, you will be presented with exercises to stimulate your imagination, to play with words and ideas in order to write these little gems.

?? A sus bolígrafos, sonrisas e imaginación:

Escribir el texto de una canción no es tan sencillo como podríamos imaginar. Si le interesa la experiencia, se le presentarán ejercicios diseñados para estimular la imaginación, jugar con las palabras y las ideas para escribir estas pequeñas joyas.

?? An die Federn, das Lächeln und die Phantasie:

Einen Songtext zu schreiben ist nicht so einfach, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Wenn Sie Lust auf diese Erfahrung haben, stellen wir Ihnen Übungen vor, die Ihre Fantasie anregen und Ihnen helfen, mit Worten und Ideen zu spielen, um diese kleinen Juwelen zu schreiben.

Mise à jour le 2023-12-05 par Isle-Auvézère