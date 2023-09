Atelier gestion mentale 47 rue Lamy Thiviers, 9 octobre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Initiation à la pédagogie de la gestion mentale – Attention – Compréhension

Imagination – Mémorisation – Réflexion – Découverte de la pédagogie de la gestion mentale et des stratégies cognitives individuelles..

2023-10-09 fin : 2024-06-24 19:30:00. EUR.

47 rue Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Introduction to the pedagogy of mental management – Attention – Comprehension

Imagination – Memorization – Reflection – Discover the pedagogy of mental management and individual cognitive strategies.

Introducción a la pedagogía de la gestión mental – Atención – Comprensión

Imaginación – Memorización – Reflexión – Descubrir la pedagogía de la gestión mental y las estrategias cognitivas individuales.

Einführung in die Pädagogik des mentalen Managements – Aufmerksamkeit – Verständnis

Imagination – Gedächtnis – Reflexion – Entdeckung der Pädagogik des Mentalmanagements und der individuellen kognitiven Strategien.

Mise à jour le 2023-09-15 par Isle-Auvézère