Soirée jeux 47 rue Lamy Thiviers, 4 octobre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Rejoins-nous et viens partager un moment convivial autour des jeux de société…

Organisé par les bénévoles du GREF (groupement des éducateurs sans frontière).

2023-10-04 fin : 2024-06-19 16:00:00. .

47 rue Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Join us and share a convivial moment around board games?

Organized by volunteers from GREF (groupement des éducateurs sans frontière)

Ven a charlar amigablemente con nosotros sobre juegos de mesa..

Organizado por voluntarios de GREF (groupement des éducateurs sans frontière)

Komm zu uns und verbringe einen geselligen Moment rund um Gesellschaftsspiele!

Organisiert von den Freiwilligen des GREF (Groupement des éducateurs sans frontière – Vereinigung der Erzieher ohne Grenzen)

Mise à jour le 2023-09-15 par Isle-Auvézère