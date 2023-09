Les réunions « Terre de Liens » 47 rue Lamy Thiviers, 3 octobre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Des nouvelles de nos fermes et de nos projets en Périgord Vert – Soirées thématiques en partenariat avec le CAAP 24 (Collectif Alimentaire et Agroécologique du Périgord)

sur les transitions agricoles et alimentaires..

47 rue Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



News from our farms and projects in Périgord Vert – Theme evenings in partnership with CAAP 24 (Collectif Alimentaire et Agroécologique du Périgord)

on agricultural and food transitions.

Noticias de nuestras explotaciones y proyectos en el Périgord Vert – Veladas temáticas en colaboración con el CAAP 24 (Colectivo Alimentario y Agroecológico del Périgord)

sobre las transiciones agrícolas y alimentarias.

Neuigkeiten von unseren Höfen und Projekten im Périgord Vert – Themenabende in Partnerschaft mit dem CAAP 24 (Collectif Alimentaire et Agroécologique du Périgord)

zu den Übergängen in der Landwirtschaft und im Lebensmittelbereich.

Mise à jour le 2023-09-15 par Isle-Auvézère