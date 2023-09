Café littéraire 47 rue Lamy Thiviers Catégories d’Évènement: Dordogne

Thiviers Café littéraire 47 rue Lamy Thiviers, 3 octobre 2023, Thiviers. Thiviers,Dordogne .

2023-10-03 fin : 2023-10-03 22:45:00. .

47 rue Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-09-15 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Thiviers Autres Lieu 47 rue Lamy Adresse 47 rue Lamy Le Chat Pline Ville Thiviers Departement Dordogne Lieu Ville 47 rue Lamy Thiviers latitude longitude 45.41884;0.92211871

47 rue Lamy Thiviers Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiviers/