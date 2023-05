Permanence de la Ligue de l’enseignement 24 47 rue Lamy, 28 juin 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Permanence associative de la Ligue 24 pour répondre à toutes vos

questions : création d’asso, fonctionnement, projet associatif, gestion,

finances, responsabilités, réglementation, bénévolat….

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 17:00:00. .

47 rue Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



League 24’s associative permanence to answer all your questions

questions: creation of an association, functioning, associative project, management

finances, responsibilities, regulations, volunteering?

La permanencia asociativa de la Ligue 24 para responder a todas sus preguntas

preguntas: creación de una asociación, funcionamiento, proyecto asociativo, gestión

finanzas, responsabilidades, reglamento, voluntariado..

Die Liga 24 bietet eine Sprechstunde für Vereine an, um alle Ihre Fragen zu beantworten

fragen: Gründung eines Vereins, Funktionsweise, Vereinsprojekt, Verwaltung,

finanzen, Verantwortlichkeiten, Vorschriften, Ehrenamt

