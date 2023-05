Soirée jeux 47 rue Lamy, 23 juin 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

En partenariat avec la Ludothèque Périgord-Limousin.

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . .

47 rue Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the Ludotheque Périgord-Limousin

En colaboración con la ludoteca Périgord-Limousin

In Partnerschaft mit der Ludothek Périgord-Limousin

Mise à jour le 2023-05-22 par Isle-Auvézère