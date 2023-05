Soirée Jam 47 rue Lamy, 9 juin 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

« Chat-Musichien » des rues, des caveaux de jazz, des boites de rock, d’orchestre philarmonique, de cabaret ou encore des 3 Baudets, Bienvenue tu es à notre joyeuse JAM mensuelle tant attendue !!.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 23:00:00. .

47 rue Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Chat-Musichien » of the streets, of the jazz cellars, of the rock clubs, of the philarmonic orchestra, of the cabaret or of the 3 Baudets, Welcome to our long awaited monthly JAM !

« Chat-Musichien » de las calles, de las bodegas de jazz, de los clubes de rock, de la orquesta filarmónica, del cabaret o de los 3 Baudets, ¡Bienvenido a nuestra esperada JAM mensual!

« Chat-Musichien » der Straßen, der Jazzkeller, der Rockclubs, der Philharmonie, des Kabaretts oder auch der 3 Baudets, Bienvenue tu es zu unserem fröhlichen, lang erwarteten monatlichen JAM!!!

