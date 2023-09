THÉÂTRE D’IMPRO – RESSOURCES HUMAINES 47 rue Henri Bazin Nancy, 7 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

La Compagnie de l’Instant vous convie à des spectacles d’improvisation. Vous assisterez à l’écriture et à la représentation en temps réel d’une pièce de théâtre improvisée à partir d’une impulsion du public.

Au programme de ce soir « RESSOURCES HUMAINES ».

Une pièce de théâtre totalement improvisée proposée par La Compagnie de l’Instant et ses invité.e.s du soir.

Vous avez toujours rêvé d’être une petite souris pour tout voir et tout entendre de ce qui se dit dans votre hypermarché, votre hôpital, chez votre pépiniériste ? Ressources Humaines vous invite à être la ou le témoin privilégié.e des moments de complicité et de rivalités entre collègues et avec la hiérarchie…

Billetterie ici : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-de-l-instant/evenements/ressources-humaines-1

ou en message privé ou mail cie.instant.nancy@gmail.com

ou sur place le soir du spectacle à partir de 20h. Tout public

Samedi 2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 . 5 EUR.

47 rue Henri Bazin MJC Bazin

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Compagnie de l?Instant invites you to improv shows. You’ll witness the writing and performance in real time of an improvised play based on an impulse from the audience.

Tonight’s program is entitled « HUMAN RESOURCES ».

A totally improvised play presented by La Compagnie de l’Instant and its guests for the evening.

Have you always dreamed of being a little mouse, able to see and hear everything that’s being said in your hypermarket, hospital or nursery? Ressources Humaines invites you to be the privileged witness to moments of complicity and rivalry between colleagues and with the hierarchy?

Tickets here: https://www.helloasso.com/associations/compagnie-de-l-instant/evenements/ressources-humaines-1

or by private message or e-mail cie.instant.nancy@gmail.com

or on site on the evening of the show from 8pm

La Compagnie de l’Instant le invita a un espectáculo de improvisación. Asistirá a la escritura y representación en tiempo real de una obra improvisada a partir de un impulso del público.

El programa de esta noche se titula « RECURSOS HUMANOS ».

Una obra totalmente improvisada puesta en escena por La Compagnie de l’Instant y sus invitados de la noche.

¿Siempre ha soñado con ser un ratoncito para poder ver y oír todo lo que se dice en su hipermercado, su hospital o su guardería? Ressources Humaines le invita a ser testigo privilegiado de momentos de complicidad y rivalidad entre colegas y con la jerarquía?

Entradas aquí: https://www.helloasso.com/associations/compagnie-de-l-instant/evenements/ressources-humaines-1

o por mensaje privado o correo electrónico cie.instant.nancy@gmail.com

o en el lugar del espectáculo a partir de las 20.00 horas

Die Compagnie de l’Instant lädt Sie zu Improvisationstheateraufführungen ein. Sie werden Zeuge des Schreibens und der Aufführung eines improvisierten Theaterstücks in Echtzeit, das auf einen Impuls aus dem Publikum zurückgeht.

Heute Abend steht « RESSOURCES HUMAINES » auf dem Programm.

Ein völlig improvisiertes Theaterstück, das von der Compagnie de l’Instant und ihren Gästen des Abends aufgeführt wird.

Sie haben schon immer davon geträumt, eine kleine Maus zu sein, um alles zu sehen und zu hören, was in Ihrem Supermarkt, Ihrem Krankenhaus oder bei Ihrer Baumschule gesprochen wird? Ressources Humaines lädt Sie ein, Zeuge oder Zeugin der Komplizenschaft und der Rivalität zwischen Kollegen und Vorgesetzten zu werden

Tickets gibt es hier: https://www.helloasso.com/associations/compagnie-de-l-instant/evenements/ressources-humaines-1

oder per Privatnachricht oder E-Mail cie.instant.nancy@gmail.com

oder vor Ort am Abend der Aufführung ab 20 Uhr

