SPECTACLE – IMPROVISATION LES POISSONS ROUGES 47 rue Henri Bazin Nancy, 1 juillet 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

La troupe de théâtre d’improvisation Les Poissons Rouges présente son prochain spectacle à la MJC Bazin « Le match des Poissons Rouges Juniors » suivi d’une Jam session.

Paiement sur place CB UNIQUEMENT !

– Le match des Poissons Rouges Juniors :

Ils sont 10, ont participé à l’atelier des Poissons Rouges toute l’année et vont s’affronter dans une lutte fratricide dans l’espoir de vous divertir ! Que le meilleur gagne, ça sera des Poissons Rouges de toute manière !

– Jam Session :

A l’entracte, les spectateurs peuvent s’inscrire afin de monter sur scène en 2ème partie pour jouer des scènes dont le thème sera proposé par les animateur.ices !

Les Poissons Rouges est une troupe d’improvisation théâtrale professionnelle basée à Malzéville et qui propose des spectacles, des ateliers d’improvisation artistique ou appliquée ainsi que des interventions en entreprises ou pour tout type de structure (séminaires, AG, colloques, journées d’intégration, spectacles de Noël …) ainsi que pour des événements privés.. Tout public

Samedi 2023-07-01 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-01 . EUR.

47 rue Henri Bazin

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Improv theater troupe Les Poissons Rouges presents its next show at MJC Bazin, « Le match des Poissons Rouges Juniors », followed by a jam session.

Payment on site by credit card ONLY!

– Le match des Poissons Rouges Juniors :

There are 10 of them, they?ve been taking part in the Poissons Rouges workshop all year, and they?ll be battling it out in a fratricidal battle to keep you entertained! May the best man win – it’s all going to be Goldfish anyway!

– Jam Session :

At intermission, spectators can sign up to take to the stage in the 2nd half to perform scenes whose theme will be suggested by the presenters!

Les Poissons Rouges is a professional theatrical improvisation troupe based in Malzéville, offering shows, artistic or applied improvisation workshops, corporate events (seminars, AGMs, colloquia, integration days, Christmas shows, etc.) and private events.

El grupo de teatro de improvisación Les Poissons Rouges presenta su próximo espectáculo en el MJC Bazin, « Le match des Poissons Rouges Juniors », seguido de una jam session.

Pago in situ SÓLO con tarjeta de crédito

– Le match des Poissons Rouges Juniors :

Son 10, llevan todo el año participando en el taller de Poissons Rouges y van a enfrentarse en una batalla fratricida con la esperanza de divertirle Que gane el mejor, ¡de todas formas todo va a ser Red Fish!

– Jam Session :

En el descanso, los espectadores pueden apuntarse para subir al escenario en la segunda parte e interpretar escenas sobre un tema propuesto por los presentadores

Les Poissons Rouges es una compañía profesional de improvisación teatral con sede en Malzéville, que ofrece espectáculos, talleres de improvisación artística o aplicada, así como actuaciones para empresas y todo tipo de organizaciones (seminarios, JGA, conferencias, jornadas de integración, espectáculos de Navidad, etc.) y eventos privados.

Die Improvisationstheatergruppe Les Poissons Rouges präsentiert ihre nächste Show im MJC Bazin « Le match des Poissons Rouges Juniors », gefolgt von einer Jam Session.

Zahlung vor Ort NUR mit Kreditkarte!

– Das Spiel der Goldfische Juniors :

Sie sind 10, haben das ganze Jahr über am Goldfisch-Workshop teilgenommen und werden in einem Bruderkampf gegeneinander antreten, in der Hoffnung, euch zu unterhalten! Möge der Beste gewinnen, es wird auf jeden Fall Goldfisch sein!

– Jam Session :

In der Pause können sich die Zuschauer anmelden, um im zweiten Teil auf die Bühne zu gehen und Szenen zu spielen, deren Thema von den Animateuren vorgeschlagen wird!

Les Poissons Rouges ist eine professionelle Improvisationstheatergruppe mit Sitz in Malzéville, die Aufführungen, Workshops zu künstlerischer oder angewandter Improvisation sowie Interventionen in Unternehmen oder für jede Art von Struktur (Seminare, AGs, Kolloquien, Integrationstage, Weihnachtsshows?) sowie für private Veranstaltungen anbietet.

