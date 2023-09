Animation M’Fabrik > A la Découverte de l’argile cosmétique 47 rue Havin Saint-Lô, 21 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Atelier cosmétique : nous apportons tout le matériel. Pour les ateliers cosmétiques, les participants fabriquent leur masque avec nous, l’essaient sur leurs mains et repartent avec le reste dans un bocal en verre pour l’appliquer sur leur visage, chez eux, le soir.

Barbara, médiatrice du Musée de la céramique de Ger, proposera un atelier à base d’argile cosmétique. Elle partagera des recettes et astuces, conseillera les participants lors de la réalisation de leurs mélanges d’ingrédients et essais.

L’argile cosmétique n’aura plus de secret pour le public qui pourra repartir avec une composition personnalisée mêlant argile, kaolin, huile végétale et divers ingrédients issus des placards de la cuisine pour réaliser ses propres masques de beauté et soigner vos cheveux.

Tarifs : 16€/adulte et 13€/adolescent (de + de 12 ans).

2023-10-21 10:30:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

47 rue Havin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Cosmetic workshops: we bring all the equipment. For the cosmetics workshops, participants make their own mask with us, try it on their hands and leave with the rest in a glass jar to apply to their face at home in the evening.

Barbara, a mediator from the Musée de la Céramique in Ger, will be offering a workshop based on cosmetic clay. She’ll be sharing recipes and tips, and advising participants on how to mix and test their ingredients.

The public will be able to leave with a personalized composition combining clay, kaolin, vegetable oil and various ingredients from the kitchen cupboard to create their own beauty masks and care for their hair.

Price: 16€/adult and 13€/adolescent (over 12)

Taller de cosmética: llevamos todo el material. En los talleres de cosmética, los participantes elaboran su propia mascarilla con nosotros, se la prueban en las manos y se van con el resto en un tarro de cristal para aplicársela en la cara por la noche en casa.

Barbara, mediadora del Museo de Cerámica de Ger, ofrecerá un taller con arcilla cosmética. Compartirá recetas y consejos, y asesorará a los participantes sobre cómo hacer sus propias mezclas de ingredientes y pruebas.

El público lo sabrá todo sobre la arcilla cosmética, y podrá irse con una composición personalizada en la que combinará arcilla, caolín, aceite vegetal y diversos ingredientes de los armarios de la cocina para hacer sus propias mascarillas de belleza y cuidar su cabello.

Precios: 16€/adulto y 13€/adolescente (mayores de 12 años)

Kosmetik-Workshops: Wir bringen alle Materialien mit. Bei den Kosmetik-Workshops stellen die Teilnehmer ihre Maske mit uns her, probieren sie an ihren Händen aus und nehmen den Rest in einem Glasgefäß mit nach Hause, um ihn abends zu Hause auf ihr Gesicht aufzutragen.

Barbara, eine Vermittlerin des Keramikmuseums in Ger, wird einen Workshop auf der Grundlage von kosmetischem Ton anbieten. Sie wird Rezepte und Tipps austauschen und die Teilnehmer beim Mischen und Ausprobieren von Zutaten beraten.

Die Teilnehmer können ihre eigene Mischung aus Ton, Kaolin, Pflanzenöl und verschiedenen Zutaten aus dem Küchenschrank mit nach Hause nehmen, um ihre eigenen Schönheitsmasken herzustellen und ihr Haar zu pflegen.

Preis: 16/Erwachsene und 13/Jugendliche (ab 12 Jahren)

Mise à jour le 2023-09-20 par CDT Manche