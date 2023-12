Atelier jeux avec le G.R.E.F 47 Rue Général Lamy Thiviers, 17 janvier 2024, Thiviers.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 14:00:00

fin : 2024-01-17 16:00:00

1er et 3è mercredi du mois.

Le G.R.E.F propose un atelier ludique à destination des jeunes migrants, ouvert à toutes et à tous.

Gratuit..

1er et 3è mercredi du mois.

Le G.R.E.F propose un atelier ludique à destination des jeunes migrants, ouvert à toutes et à tous.

Gratuit.

1er et 3è mercredi du mois.

Le G.R.E.F propose un atelier ludique à destination des jeunes migrants, ouvert à toutes et à tous.

Gratuit.

EUR.

47 Rue Général Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par Isle-Auvézère