Atelier écriture de chansons 47 Rue Général Lamy Thiviers, 12 septembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

2è et 4è mardis du mois.

Ecrire un texte de chanson n’est pas aussi simple que nous pourrions l’imaginer. Si l’expérience vous tente, Dominique vous présentera des exercices destinés à stimuler l’imagination, à jouer avec les mots et les idées dans le but d’écrire ces petits joyaux.

Participation libre (minimum 5€).

2023-09-12 fin : 2023-09-12 20:30:00. EUR.

47 Rue Général Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



2nd and 4th Tuesdays of the month.

Writing song lyrics isn’t as easy as you might think. If you’d like to try your hand at it, Dominique will introduce you to some exercises designed to stimulate the imagination, play with words and ideas and help you write those little gems.

Free participation (minimum 5?)

2º y 4º martes de cada mes.

Escribir una canción no es tan fácil como parece. Si quieres intentarlo, Dominique te presentará algunos ejercicios destinados a estimular tu imaginación y ayudarte a jugar con las palabras y las ideas para escribir estas pequeñas joyas.

Participación gratuita (mínimo 5?)

2. und 4. Dienstag im Monat.

Einen Liedtext zu schreiben ist nicht so einfach, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Dominique stellt Ihnen Übungen vor, mit denen Sie Ihre Fantasie anregen und mit Wörtern und Ideen spielen können, um diese kleinen Juwelen zu schreiben.

Kostenlose Teilnahme (mindestens 5?)

Mise à jour le 2023-08-15 par Isle-Auvézère