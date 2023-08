Atelier jeux avec le G.R.E.F 47 Rue Général Lamy Thiviers, 6 septembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

1er et 3è mercredi du mois.

Le G.R.E.F propose un atelier ludique à destination des jeunes migrants, ouvert à toutes et à tous.

Gratuit..

2023-09-06 fin : 2023-09-06 16:00:00. EUR.

47 Rue Général Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



1st and 3rd Wednesday of the month.

G.R.E.F offers a fun workshop for young migrants, open to all.

Free admission.

1er y 3er miércoles de cada mes.

El G.R.E.F ofrece un divertido taller para jóvenes emigrantes, abierto a todos.

Entrada gratuita.

1. und 3. Mittwoch im Monat.

Die G.R.E.F. bietet einen spielerischen Workshop für junge Migranten an, der für alle offen ist.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-15 par Isle-Auvézère