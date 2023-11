Scène ouverte au Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement, 3 décembre 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Rouge Belle de Mai pour une scène ouverte..

2023-12-03 18:30:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

47 Rue Fortuné Jourdan Rouge Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See you at the Rouge Belle de Mai for an open stage.

Nos vemos en el Rouge Belle de Mai para un escenario abierto.

Treffen Sie sich im Rouge Belle de Mai zu einer offenen Bühne.

Mise à jour le 2023-11-23 par Ville de Marseille